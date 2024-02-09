МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Госпереворот на Украине в 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он напомнил, что президент Виктор Янукович не применил против противников ни вооружённых сил, ни полиции. "А вооружённая оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? – хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединённых Штатов", — сказал Путин.

Карлсон спросил, при поддержке кого был проведен госпереворот.

"При поддержке ЦРУ, конечно. Организация, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьёзная организация, я понимаю, мои бывшие коллеги, в том смысле, я работал в Первом главном управлении – это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Работа есть работа", — ответил президент.

ЦРУ осуществило госпереворот на Украине в 2014 году технически правильно, однако с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, подчеркнул Путин.

"Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт", — отметил президент.