МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения, инструменты, которые применяют США, не действуют, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал о торговых взаимоотношениях с Китаем

"Смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объёму они обогнали США уже давно. Потом США, а потом Индия – полтора миллиарда человек, потом Япония, на пятом месте – Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения", — сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

"Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов – санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют", — добавил Путин.

Он призвал США подумать, что делать.

"Если это осознание придёт к правящим элитам, то да, тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него избиратели и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то и измениться", — сказал президент РФ.