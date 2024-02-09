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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240209/843025111.html
Путин высказался о перспективах развития стран БРИКС
Макроэкономика
Новости
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Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. "А что касается БРИКС в целом – Россия стала... ПРАЙМ, 09.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, такер карлсон, брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А что касается БРИКС в целом – Россия стала председателем БРИКС с этого года, – то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами", — сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Путин напомнил, что в 1992 году доля стран "семёрки" в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень "семёрки", отметил президент России.
"И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал, и это неизбежно. Это будет происходить и дальше: как солнце встаёт – помешать невозможно, надо к этому приспособиться", — сказал Путин.