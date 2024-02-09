МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами, это неизбежно будет происходить и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал, какой страны больше боится Запад

"А что касается БРИКС в целом – Россия стала председателем БРИКС с этого года, – то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами", — сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

Путин напомнил, что в 1992 году доля стран "семёрки" в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень "семёрки", отметил президент России.

"И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал, и это неизбежно. Это будет происходить и дальше: как солнце встаёт – помешать невозможно, надо к этому приспособиться", — сказал Путин.