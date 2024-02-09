МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России с Китаем очень сбалансированный, по данным РФ, он составляет уже 230 миллиардов долларов, а по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал, какой страны больше боится Запад

"У нас 200 миллиардов долларов, мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпином, что в этом году должны были достичь 200 миллиардов долларов торгового оборота с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов, по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, если в долларах всё считать, у нас товарооборот с Китаем", — сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

"И очень важная вещь: он у нас сбалансированный, этот торговый оборот, и он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный", — подчеркнул Путин.

При этом российский президент отметил, что темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало попасть на рынок КНР, особенно сейчас, когда в европейской экономике проблемы, китайские предприятия также осваивают европейский рынок.

"Нам всё время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в мягкой форме, но тем не менее это та же самая страшилка: объём сотрудничества с Китаем растёт. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок", — сказал он.