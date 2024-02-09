2024-02-09T03:06:33+03:00
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2024-02-09T03:06:33+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240209/843025250.html
Путин рассказал, какой страны больше боится Запад
Макроэкономика
Новости
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Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже... ПРАЙМ, 09.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, россия, китай, такер карлсон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно", — сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Путин подчеркнул, что "потенциал Китая — колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики".
"Уже обогнали Соединенные Штаты и достаточно давно, и темпы растут", — добавил президент РФ.