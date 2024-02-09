МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал о торговых взаимоотношениях с Китаем

"Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно", — сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

Путин подчеркнул, что "потенциал Китая — колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики".

"Уже обогнали Соединенные Штаты и достаточно давно, и темпы растут", — добавил президент РФ.