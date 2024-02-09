МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Виктор Янукович принял решение о приостановке договора об ассоциации Украины с ЕС после подсчета, сколько страна выиграет и сколько потеряет, рассказал президент РФ Владимир Путин. Путин в интервью Карлсону рассказал об истории украинского конфликта

Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, как развивались события на Украине перед началом беспорядков на майдане.

"Встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно: пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема", — объяснил президент.

Путин уточнил, что у России с Украиной была зона свободной торговли и открытые таможенные границы, а Украина по этому соглашению должна была открыть свои границы перед Европой, тогда товары из Европы пошли бы "потоком на наш рынок".

"Мы сказали: нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет, и объявил своим контрагентам в Европе: я должен ещё подумать, перед тем как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия у оппозиции, поддержанные Западом, и всё дошло до Майдана и до госпереворота на Украине", — рассказал президент.

Карлсон спросил, торговала ли тогда Украина больше с Россией, чем с ЕС.

"Конечно. Даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времён Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были", — объяснил Путин.