МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин заявил о кратном сокращении расчетов в долларах во внешней торговле

"Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы", — сказал Путин на вопрос журналиста о том, исчезнет ли доллар как резервная валюта.

Президент России добавил, что доллар — это основа основ могущества США.

"Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия. Тем не менее это (доллар — ред.) главное оружие сохранения могущества США в мире", — продолжил Путин.

По его мнению, решение политического руководства США использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы является ошибочным. "Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка", — сказал он.

Путин добавил, что "даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас".

"Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира", — заявил президент РФ.