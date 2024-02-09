МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон сначала называл потенциальную возможность вступления России в НАТО интересной идеей и говорил, что думает, что это возможно, но после разговора со своей командой сказал, что сейчас это невозможно. Путин в интервью Карлсону рассказал об истории украинского конфликта

"Я стал президентом в 2000 году. Думал: ладно, всё, югославская тема прошла, надо попробовать восстановить отношения, всё-таки открыть вот эту дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить, на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном – вот здесь рядышком, в соседнем помещении – я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно", — сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

"Можете спросить у него, я думаю, он наше интервью услышит – подтвердит. Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно", — добавил Путин.

Россия, получив отказ на вопрос о возможном вступлении в НАТО, поняла, что в альянсе ее не ждут, но даже после этого пыталась выстраивать отношения с США, в том числе мягко и спокойно, заявил Путин.

"Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста, горечь, обиды – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и всё", — сказал президент в ответ на вопрос, почему, на его взгляд, Запад "оттолкнул" тогда Россию.

По словам российского лидера, даже после этого можно было "выстраивать отношения по-другому", "искать точки соприкосновения".

"Почему мы получили такой негативный ответ, это Вы спросите у своих руководителей. Я могу только догадываться, почему: слишком большая страна со своим мнением и так далее", — сказал президент.

"Тем не менее потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами", — добавил Путин.

Если бы Россия получила согласие на свое предложение вступить в НАТО и увидела искреннюю заинтересованность партнеров, начался бы процесс сближения, и присоединение к альянсу могло бы состояться, заявил Путин.

"Если бы он сказал "да", начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнёров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо", — сказал Путин в ответ на вопрос, присоединилась ли бы Россия к НАТО, если бы получила утвердительный ответ.

На вопрос, был ли Путин искренним, задавая этот вопрос, президент ответил, что был искренним "в своём желании выяснить позицию руководства" США.

"Я задал вопрос: возможно это или нет? И получил ответ: нет", — уточнил глава государства.

На пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин вспоминал, как однажды высказывал предложения о вступлении РФ в НАТО, но там отказались. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин уточнял, что поднимал этот вопрос на встрече с Клинтоном.