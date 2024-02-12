МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основной положительный вклад в рост экономики России в 2023 году внесло конечное потребление, и, учитывая позитивную динамику роста реальных доходов граждан, эта тенденция продолжится и в 2024 году, прокомментировал РИА Новости первый заместитель генерального директора Центра стратегический разработок Борис Копейкин. Российская экономика стала крупнейшей в Европе, заявил Путин

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече по экономическим вопросам с членами кабмина сообщил, что темпы роста экономики России в 2023 году в 3,6% были выше среднемировых.

"Если раскладывать экономический рост за 2023 год по компонентам, то основной положительный вклад в восстановление внесло конечное потребление… и инвестиции", — сказал Копейкин.

Он добавил, что, учитывая продолжающийся рост реальных доходов граждан (рост на 5,4% в 2023 году), тенденция продолжится и в 2024 году.

Кроме того, по его словам, наблюдается и рост инвестиций, в том числе частных, что также поддерживает рост российской экономики. Эксперт также указал, что запасы на складах в прошлом году дали вклад в 2,3 п.п. в динамику ВВП. "Но необходимо учитывать, что в значительной мере рост запасов – это реакция экономических агентов на их снижение в 2022 году", — добавил Копейкин.

В 2023 году чистый экспорт внес отрицательный вклад в ВВП. По мере дальнейшей переориентации экспортных потоков отрицательный вклад будет сокращаться, полагает эксперт.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.