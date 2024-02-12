МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в январе сократился до 21,93 миллиарда долларов со 129,354 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. EIA прогнозирует рост средних цен на природный газ в США в 2024 и 2025 г

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения дефицита бюджета страны до 21 миллиарда долларов.

В январе прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 38,784 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 2,7% в годовом выражении и составили 499,25 миллиарда долларов, доходы — на 6,7%, до 477,32 миллиарда долларов.