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https://1prime.ru/macroeconomics/20240212/843050669.html
Дефицит бюджета США в январе упал больше прогноза
Макроэкономика
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Дефицит бюджета США в январе сократился до 21,93 миллиарда долларов со 129,354 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 12.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, дефицит бюджета сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в январе сократился до 21,93 миллиарда долларов со 129,354 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения дефицита бюджета страны до 21 миллиарда долларов.
В январе прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 38,784 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 2,7% в годовом выражении и составили 499,25 миллиарда долларов, доходы — на 6,7%, до 477,32 миллиарда долларов.