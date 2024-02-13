МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил властям ввести льготную ипотеку под два процента на территории новых российских субъектов на вторичный рынок жилья, отмечается на сайте Кремля. Эксперт призвал продлить семейную ипотеку на несколько лет

"Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2 процента годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях", — указывается в публикации.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что выпускать льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок рано, так как в текущее время поддержка вторичного рынка может повлечь за собой еще больший рост стоимости недвижимости.