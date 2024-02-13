2024-02-13T15:11:00+03:00
2024-02-13T15:14:16+03:00
2024-02-13T15:11:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240213/843056582.html
Путин поручил ввести льготную ипотеку на вторичный рынок в новых регионах
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил властям ввести льготную ипотеку под два процента на территории новых российских субъектов на вторичный рынок жилья, отмечается на сайте... ПРАЙМ, 13.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, льготы, ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/16/832991672.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/16/832991672.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/16/832991671.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/16/832991671.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/16/832991659.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/16/832991659.jpg
https://1prime.ru/banks/20240207/843007954.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил властям ввести льготную ипотеку под два процента на территории новых российских субъектов на вторичный рынок жилья, отмечается на сайте Кремля.
"Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2 процента годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях", — указывается в публикации.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что выпускать льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок рано, так как в текущее время поддержка вторичного рынка может повлечь за собой еще больший рост стоимости недвижимости.