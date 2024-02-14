МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в январе ускорилась до 0,86% с 0,73% в декабре, в годовом выражении — до 7,44% с 7,42% месяцем ранее, сообщил Росстат. Инфляция в Великобритании в январе осталась на уровне декабря

"В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,86%", — говорится в документе.

Продовольственная инфляция в январе была на уровне 1,26% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 8,1%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,47%, в годовом выражении — на 6,23%. Цены на услуги в январе выросли на 0,78% к декабрю, а к январю прошлого года — на 8,08%.

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 4,5% после 7,42% в прошлом году.