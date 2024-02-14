2024-02-14T19:05:05+03:00
2024-02-14T19:05:05+03:00
2024-02-14T19:05:05+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240214/843070566.html
Росстат зафиксировал небольшое ускорение инфляции в России в январе
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в России в январе ускорилась до 0,86% с 0,73% в декабре, в годовом выражении — до 7,44% с 7,42% месяцем ранее, сообщил Росстат. "В январе 2024 года по сравнению с... ПРАЙМ, 14.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972412.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972412.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972411.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972411.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972399.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972399.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240214/843063087.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в январе ускорилась до 0,86% с 0,73% в декабре, в годовом выражении — до 7,44% с 7,42% месяцем ранее, сообщил Росстат.
"В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,86%", — говорится в документе.
Продовольственная инфляция в январе была на уровне 1,26% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 8,1%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,47%, в годовом выражении — на 6,23%. Цены на услуги в январе выросли на 0,78% к декабрю, а к январю прошлого года — на 8,08%.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 4,5% после 7,42% в прошлом году.