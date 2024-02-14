МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 12 февраля составила 7,57% против 7,27% на 5 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Годовая инфляция в США замедлилась до 3,1 процента

"За неделю с 6 по 12 февраля 2024 года динамика потребительских цен составила 0,21%, год к году – 7,57%", — говорится в обзоре.

Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 6 по 12 февраля выросли на 0,23% против 0,26% неделей ранее, при этом на плодоовощную продукцию рост замедлился до 1,37% с 1,7% на прошлой отчетной неделе. На остальные продукты питания — рост цен остался на уровне предыдущей недели в 0,13%. "Продолжило дешеветь мясо кур, замедлился рост цен на говядину и баранину. На макаронные и крупяные изделия цены снизились, на сахар цены практически не изменились", — указывают авторы обзора.

В обзоре также отмечено, что в сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,08%, в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг — рост цен ускорился до 0,58% с 0,2% неделей ранее на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (рост на 8,2% на неделе с 6 по 12 февраля).