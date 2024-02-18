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2024-02-18T05:54:54+03:00
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https://1prime.ru/macroeconomics/20240218/843101107.html
Французский генерал разоблачил ложь об агрессивных намерениях России
Макроэкономика
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Россия проводит специальную военную операцию исключительно с целью защиты своих исторических земель и не будет нападать на Европу, заявил в интервью Sud Radio генерал французских... ПРАЙМ, 18.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, франция, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия проводит специальную военную операцию исключительно с целью защиты своих исторических земель и не будет нападать на Европу, заявил в интервью Sud Radio генерал французских вооруженных сил в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель.
По его словам, звучащие из уст западных политиков заявления о якобы предстоящем вторжении России в страны Европы — это лишь дезинформация.
"Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь", — подчеркнул Пинатель.
Он указал, что цель СВО — защита русскоязычного населения Донбасса от агрессии со стороны киевских властей. Офицер добавил, что Россия борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, с 2014 года подвергающимся ежедневным обстрелам со стороны ВСУ.
"Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — подчеркнул Пинатель.