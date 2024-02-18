МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия проводит специальную военную операцию исключительно с целью защиты своих исторических земель и не будет нападать на Европу, заявил в интервью Sud Radio генерал французских вооруженных сил в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель. Французам объяснили, зачем их пугают российской угрозой

По его словам, звучащие из уст западных политиков заявления о якобы предстоящем вторжении России в страны Европы — это лишь дезинформация.

"Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь", — подчеркнул Пинатель.

Он указал, что цель СВО — защита русскоязычного населения Донбасса от агрессии со стороны киевских властей. Офицер добавил, что Россия борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, с 2014 года подвергающимся ежедневным обстрелам со стороны ВСУ.

"Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия", — подчеркнул Пинатель.