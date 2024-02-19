МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Руководитель занявшей первое место на выборах в нидерландский парламент крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинские граждане стремятся в Нидерланды со всего Евросоюза не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, доступа к системе здравоохранения и рабочих мест. Такое мнение политик высказал в соцсети Х. "Не могли поверить глазам". Поступок беженцев с Украины шокировал немцев

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест. Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы", — подчеркнул Вилдерс.

Лидер PVV таким образом отреагировал на статью в нидерландском издании Telegraaf. Там со ссылкой на центр по приему беженцев в Утрехте говорится, что украинцев привлекает в Нидерландах бесплатное жилье, здравоохранение и работа.

Правительство королевства ранее сообщало, что количество украинских беженцев в стране к февралю 2024 года увеличится с 90 тысяч до 97 тысяч.

В Нидерландах 22 ноября прошлого года состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 26 партий. Явка составила 77,7 процента. Победила "Партия свободы" (PVV) во главе с Вилдерсом, который критиковал санкции против России и поставки вооружения Киеву. PVV стала крупнейшей в палате представителей, ей выделено 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) — 24 кресла, "Новый общественный договор" (NSC) — 20. Партии "Демократы 66" (D66) получили девять мест, а "Фермерско-гражданское движение" (BBB) — семь.

Также Вилдерс известен жесткой позицией в отношении мигрантов. Его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике Евросоюза. Он был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в палате представителей, когда там выступал Владимир Зеленский.