ЖЕНЕВА, 19 фев — ПРАЙМ. Госсекретариат Швейцарии по экономике (SECO) получил около 230 сообщений о подозрительных случаях, связанных с обходом санкций против России и Белоруссии, заявил РИА Новости пресс-секретарь секретариата Фабиан Майенфиш. Путин рассказал, что получили российские компании с введением санкций

"В общей сложности в SECO поступило около 230 сообщений о подозрительных случаях, связанных с постановлением об эмбарго по Украине от 4 марта 2022 года и постановлением об эмбарго по Беларуси от 16 марта 2022 года", — сказал он.

Майенфиш добавил, что на сегодняшний день по этим фактам возбуждено 47 дел об административном правонарушении.

"Из них 29 производств на сегодняшний день завершены — 20 постановлений о прекращении, восемь уведомлений о штрафах и одно постановление о возмещении убытков", — пояснил представитель SECO.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.