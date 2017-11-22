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Путин высказался в поддержку мировой между АФК "Система" и "Роснефтью"


Компании

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков в пятницу заявил, что вопрос о возможном заключении мирового соглашения между АФК "Система" AFKS и компанией "Роснефть" ROSN поднимался на неформальной части встречи Владимира Путина с деловыми кругами. Президент неоднократно заявлял, что является сторонником заключения мирового соглашения по данному спору, отметил Песков.

"Я действительно могу подтвердить, что Путин неоднократно говорил о том, что он поддержал бы мировое соглашение между "Роснефтью" и АФК "Система". Он говорил об этом неоднократно. Могу лишь сказать, что тема затрагивалась также и вчера на неформальной части (встречи с деловыми кругами) кратко", - пояснил пресс-секретарь. 

Он добавил, что фраза Путина на встрече Кремле о разговоре Игоря Сечина и Владимира Евтушенкова прозвучала в шутливой атмосфере, за бокалом шампанского.

"Вы знаете, это скорее прозвучало, наверное, как в такой свободной и шутливой атмосфере, потому что это уже была неформальная часть встречи за бокалом шампанского, где президент поздравил участников совещания с наступающим Новым годом", - сказал Песков журналистам.

Ранее появилась информация о том, что в четверг, 21 декабря, после встречи Путина с представителями российского бизнеса в Кремле основной владелец АФК Евтушенков пообщался с главой "Роснефти" Сечиным. По данным прессы, Путин в конце встречи призвал участников расходиться, чтобы Сечин и Евтушенков могли пообщаться и договориться.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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