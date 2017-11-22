Всеми участниками судебного спора "Роснефти" и "Системы" подписано мировое соглашение

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Всеми участниками судебного спора НК "Роснефть" и АФК "Система" подписано мировое соглашение. Как сообщает НК, в соответствии с соглашением, АФК "Система" должна выплатить "Башнефти" 100 млрд руб не позднее 30 марта 2018 г. Афк "Система" и "Роснефть" договорились, что после выплаты 100 млрд руб обязуются отказаться от взаимных претензий, сообщает нефтяная компания. Также было отмечено, что совет директоров "Башнефти" согласовал условия мирового соглашения.
Российский фонд прямых инвестиций, который содействовал заключению мирового соглашения между АФК "Система" AFKS и нефтяной компанией "Башнефть" BANE, назвал достигнутую договоренность позитивным сигналом для рынка, который будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в России.
"Роснефть" ROSN ранее в пятницу сообщила, что все участники судебного спора подписали мировое соглашение.
"РФПИ приветствует мировое соглашение между АФК "Система" и ПАО АНК "Башнефть", достигнутое, в том числе, при активном содействии фонда", - говорится в сообщении РФПИ.
"Данный компромисс, достигнутый в интересах обеих сторон, является позитивным сигналом для рынка в целом и послужит формированию благоприятного инвестиционного климата в России. Мы благодарны сторонам за оказанное фонду доверие в ходе переговоров", - отметили в РФПИ.
"Башнефть" 29 ноября наделила РФПИ полномочиями способствовать мирному урегулированию коммерческого спора по иску о взыскании убытков с АФК "Система" и АО "Система-Инвест", поданному в арбитражный суд Башкирии, "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией.
Общая сумма претензий к АФК "Система" по двум искам превышала 300 миллиардов рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что вопрос о возможности мирового соглашения между АФК "Система" и "Роснефтью" поднимался в ходе неформальной части встречи Владимира Путина с бизнесом в четверг.