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ФСБ: Новый сегмент терминала Домодедово могут не успеть запустить к ЧМ-2018


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Сроки введения в строй нового сегмента международного терминала аэропорта Домодедово, который планируется открыть к чемпионату мира по футболу, могут затянуться, заявил представитель Пограничной службы ФСБ России Михаил Поштанов.

Строительство нового сегмента пассажирского терминала аэропорта (Т2) Домодедово началось в третьем квартале 2015 года и по плану должно быть завершено в первом квартале 2018 года.

"У нас есть определенное опасение в отношении аэропорта Домодедово с учётом готовности, строительной готовности терминала второго и, естественно, оснащения аэропорта и его инфраструктуры. Этот вопрос может привести к продлению этапов строительства, отставания нового терминала и, соответственно, невыполнению требований, которые заложены у нас в распоряжении правительства", - сказал Поштанов в ходе круглого стола "О подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и о готовности Московского транспортного узла" в Московской областной думе.

Совокупная пропускная способность пассажирского терминала Домодедово после ввода первой очереди Т2 составит более 45 миллионов пассажиров в год.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

 

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