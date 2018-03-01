Президент поставил задачи новому правительству РФ, деньги в бюджете найдут

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в экономической части послания Федеральному собранию похвалил правительство за достигнутую макроэкономическую стабильность, однако новому составу кабинета придется решать уже более амбициозную задачу - ВВП должен расти темпами не ниже мировых и его объем на душу населения к середине следующего десятилетия должен увеличиться в 1,5 раза. Путин в послании ФС рассказал о технологической революции и новейшем оружии РФ

Путин обозначил несколько шагов для достижения этой цели – рост инвестиций в инфраструктуру, развитие территорий, уменьшение доли государства в экономике, преодоление бедности и развитие человеческого капитала, повышение производительности труда, технологический рывок, снижение ставок по кредитам и улучшение условий для ведения бизнеса, в том числе в части налогов.

"Это амбициозная цель, труднодостижимая, но мы будем к этому стремиться. Этого нужно достигать, чтобы страна могла обеспечивать все социальные потребности, потребности развития инфраструктуры, обороноспособности", - сказал по итогам послания глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что дополнительные ресурсы в бюджете будут найдены. "В первую очередь, за счет более высоких темпов роста экономики, усилия для которых мы будем предпринимать в ближайшее время – с одной стороны, с другой стороны – это некоторая переориентация действующих расходов, выделение приоритетов, более четкое структурирование расходов, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы на здравоохранение, образование, инфраструктуру", - пояснил он.

Экс-министр финансов, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, который является автором одной из программ долгосрочного развития экономики РФ, уже заявил, что в послание президента вошли и ключевые предложения фонда, кроме того у ЦСР есть серьезные наработки по реализации предлагаемых решений.

БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ РОСТА НЕ БУДЕТ

Чтобы обеспечить прорывное развитие экономики, вывести на новый уровень образование, здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет потребуются значительные дополнительные финансовые ресурсы, заметил Путин.

Поэтому, по его словам, необходимо выстроить приоритеты бюджетных расходов и повысить их эффективность, но этот рывок невозможно сделать без привлечения частных ресурсов. Чтобы обеспечить эту задачу, новое правительство РФ и ЦБ должны представить план по стимулированию инвестиций в российскую экономику. Инвестиции должны пойти, прежде всего, на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности.

Помочь правительству обеспечить условия для роста экономики должен ЦБ. "Рассчитываю на поддержку со стороны Банка России, что принимая свои решения, реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать в контакте с правительством, в интересах общей цели - создание условий для повышения темпа экономического роста", - заявил президент.

Однако, по мнению главного экономиста ЕАБР Ярослава Лисоволика, даже при активизации "новых двигателей" роста, для достижения мировых темпов экономике России потребуется несколько лет. "Я думаю, что это вполне может стать среднесрочной перспективой для России. Наверно, в краткосрочном плане, в течение этого и следующего года, выход на эти темпы роста будет сложным", - считает экономист.

Для того, чтобы достичь этой цели по ВВП, обозначенной президентом, нужно выйти в 2020 году на темп роста 3-3,5%, потом и 4%, подсчитал главный аналитик Института современного развития Никита Масленников.

Однако пока на ближайшие три года Минэкономразвития прогнозирует темпы роста ВВП в 2,1-2,3%.

СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

Чтобы облегчить бизнесу условия для работы и России, президент обещал убрать из законодательства нормы, которые позволяют "нечистоплотным коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов" оказывать на него давление, а выездные проверки предприятий должны стать исключением.

"Нам нужно кардинально улучшить деловой климат. Обеспечить высочайший уровень предпринимательских преференций. Причем обозначу здесь принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться", - сказал Путин.

Будущему правительству, по словам президента, предстоит также как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Путин не объявил деталей готовящихся налоговых изменений, но подчеркнул, что "нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост".

Бизнес ждет, что налоговые условия для него не ухудшатся – только в этом случае предприятия будут мотивированы инвестировать в развитие своих производств, заявил РИА Новости глава "Деловой России" Алексей Репик. "Главное для инвесторов, когда мы принимаем решение: инвестировать или не инвестировать – это ощущение стабильности и уверенности в неухудшении условий, в том числе и налоговых на перспективу проекта", – заявил он.

Дополнительные возможности для развития бизнеса в ближайшие годы, по словам президента РФ, дает низкая инфляция. "В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность – с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики. Для граждан это условие для роста реальных доходов, снижения стоимости ипотеки, для бизнеса – предсказуемость в работе и более дешевые кредиты", – сказал Путин.

"Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредитов. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России", – заявил он. Крупнейшие российские банки уже пообещали снижать ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ.

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ

Путин также заявил, что необходимо снять все административные барьеры на пути развития несырьевого экспорта и в течение шести лет практически удвоить его объемы, доведя до 250 миллиардов долларов.

Кроме того, по его словам, через четыре года объемы продовольствия, поставляемого РФ на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных товаров в страну.

По мнению главы Минсельхоза Александра Ткачева, Россия может уже через два года вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия (экспорт продукции АПК превысит импорт), утраченный в 1955 году.

"Думаю, что уже в 2020 году агропромышленный комплекс России может достичь результата, которого не удавалось добиться десятилетиями, и вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный 65 лет назад", - сказал Ткачев.

"Напомню, что в прошлом году мы экспортировали продукции на 20 миллиардов долларов, а импортировали на 28, - добавил глава аграрного ведомства. - К 2024 году мы ставим амбициозную задачу: довести объем экспорта до 50 миллиардов долларов".

При этом, эксперты рассказали, как могут быть реализованы меры, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в частности, обеспечение регулярной индексации пенсий выше темпов инфляции, дальнейший рост зарплат бюджетников и удвоение финансирования здравоохранения в стране.

ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ ДОЛЖНЫ РАСТИ

Одним и главных приоритетов страны на ближайшие годы Путин назвал рост благосостояния граждан. Выступая с посланием Федеральному собранию, президент поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер "за сложный и такой нужный труд". Он отметил, что на этих людях держится очень и очень много, так же, как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, и они, по словам президента, должны получать достойную заработную плату. Глава государства напомнил, что многое было сделано в ходе реализации майских указов 2012 года.

По мнению директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, рост зарплат в бюджетном секторе ощутим. "Если сравнить с тем, что происходило в 90-е, то тогда бюджетники получали просто копейки", — заявил он.

Однако эксперт считает, что дальнейшему росту зарплат в бюджетной сфере должно сопутствовать повышение квалификации и производительности труда. "Повышение зарплат… возможно только при повышении производительности в том числе, когда действительно врач может дополнить работу удаленным приемом пациентов с помощью телемедицины, например; когда специалист более квалифицированный может использовать новую технику и за счет этого быстрее проводит работу", — сказал эксперт.

Как отметила заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, заявление президента о необходимости снизить уровень бедности — это ответ на запрос всего российского общества, на этот серьезный вызов должны отреагировать и власть, и бизнес.

Путин также заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию.

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, обеспечить повышение пенсий россиянам реально, на эти цели в бюджете РФ средства есть, нужна только политическая воля.

"Сделать это можно, хоть к обеду, если есть политическая воля. Хочу напомнить, как принимали решение по поводу выплаты на детей — по мановению волшебной палочки. Более того, там пустое место было, ничего не было. Здесь вопрос в принятии закона", — сказала Малева.

ОБНОВЛЕНИЕ АРХАИЧНОЙ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ

Путин также заявил, что необходимо серьезно обновить структуру занятости, поскольку сегодня она архаична. Он отметил, что на этой основе в России должна решиться одна из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечение долгосрочного роста реальных доходов граждан, за шесть лет вдвое должен снизиться уровень бедности.

По мнению Калмыкова, совершенствование структуры занятости в России необходимо начать с вузов, в частности им нужно заняться организацией собеседований для выпускников. Эксперт подчеркнул, что сейчас вуз не имеет права оказывать поддержку студенту после выпуска, потому что это будет нецелевым расходованием средств. Калмыков также предлагает превратить учебные общежития в бизнес-инкубаторы.

"Необходимо создать возможность студентам уже во время учебы рассматривать общежития не как место проживания, а как фактически социальные, предпринимательские творческие инкубаторы. Таким образом, студенты будут вовлечены в прикладную занятость еще на этапе обучения", — рассказал эксперт.

Важно, по мнению Калмыкова, обратить внимание на занятость старшего поколения, в частности обучать людей компьютерной грамотности с прицелом на удаленную работу. Также эксперт предлагает создавать площадки операторов, которые вели бы все отчисления за удаленных работников. Это может быть особенно актуально для моногородов, где отсутствие вакансии толкает людей на отъезд в другие регионы.

Еще одной мерой, оздоравливающей структуру занятости, по словам эксперта, является расширение патентов. "Патенты на очень многие виды занятости могли бы содействовать совершенствованию занятости", — добавил он.

Президент также предложил организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификаций для уже работающих граждан.

Калмыков заявил, что необходимо уходить от формального подхода к переподготовке и повышению квалификации, когда работников отправляют на учебу "для галочки", нужны новые подходы и механизмы.

"Наставничество — это одна из мер поддержки тех людей, которые уже работают на предприятии, когда человек работает на каком-то заводе, производстве, компании, но он хочет выступить с инициативой о продвижении, росте, каких-то проектах, это и внутреннее предпринимательство. Такая структура должна быть на каждом крупном предприятии, это центры компетенции, фактически формирующиеся из наставников на предприятии", — пояснил эксперт.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

В своем послании к Федеральному собранию Путин рассказал о запуске с сентября проекта ранней профориентации школьников, на эту инициативу в текущем году направят 1 миллиард рублей. По его словам, проект позволит ребятам попробовать себя в будущей профессии в ведущих компаниях страны.

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы России" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов рассказал РИА Новости, что оператором нового проекта ранней профориентации школьников станет WorldSkills Russia. Он уточнил, что проект рассчитан на школьников шестых — десятых классов, он будет реализован во всех 85 регионах России.

Кроме того, президент призвал создавать условия, чтобы в Россию приезжали учиться талантливые студенты из других стран, чтобы лучшие иностранные выпускники потом оставались работать, а также облегчить им потом получение гражданства.

Чтобы увеличить количество иностранных студентов в РФ, необходимо обеспечить привлекательность российских вузов, чего можно достичь благодаря активному участию университетов в крупных международных проектах и публикациям в авторитетных научных журналах, считает замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Косарева.

Эксперт пояснила, что несмотря на то, что за последние несколько лет число иностранных студентов в России увеличилось, необходимо обратить внимание не только на количественные показатели приезжающих студентов, но и их качество. Так, по ее словам, когда молодые россияне уезжают за образованием за границу, они выбирают ведущие мировые вузы, которые гарантированно дают качественное образование.

БОЛЬШЕ ЯСЛЕЙ

Путин заявил и о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В Минобрнауки в свою очередь сообщили, что в рамках исполнения поручения президента уже разработан ведомственный проект, направленный на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в организациях дошкольного образования на 2018 — 2020 годы. За эти годы в России будет построено 729 новых детских садов в 82 регионах страны.

Запрос на создание в России новых ясельных мест велик, но решить эту проблему за три года вполне реально, считает заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Авраамова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также одобрила заявления президента РФ Владимира Путина о поддержке детства в России, которые он озвучил в послании к Федеральному собранию.

В пресс-службе омбудсмена также сообщили, что, по ее мнению, озвученные Путиным тезисы говорят о формировании инфраструктуры в период "Десятилетия детства" в России. Кузнецова считает, что рост числа яслей, выплаты маткапитала, создание современных школ и доступного образование являются "мостом в будущее, в основе которого лежит российская семья".

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Президент также отдельно обозначил приоритетные задачи в развитии здравоохранения. Он заявил, что финансирование здравоохранения в стране увеличится вдвое. Путин отметил, что нужно "четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов, энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов".

По мнению сотрудника кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Фарита Кадырова, увеличение расходов на здравоохранение в РФ абсолютно правильно, а экономическая ситуация в России позволяет его осуществить.

Путин также обратил внимание, что оптимизация медицинских учреждений, которая проводилась, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения, привела к тому, что "административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе, альтернативы-то никакой не предложили".

Президент отметил, что нужно восстановить шаговую доступность первичного звена медицинской помощи в России. Эксперты в свою очередь отметили, много времени на это не потребуется.

"Восстановление во многих регионах уже полтора года идет, уже в оперативном режиме регионы меняют ситуацию. Но очень приятно, что президент говорит о том, что это необходимо делать гораздо быстрее, а региональным министрам этим нужно заниматься уже сейчас", — сказал президент Общества врачей России, ректор МГМСУ имени Евдокимова Олег Янушкевич.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Глава государства в своем послании также отметил необходимость реализации в РФ специальной общенациональной программы борьбы с раком. По его словам, необходимо "активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека".

В онкологическом центре имени Блохина сообщили, что проект программы национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями был подготовлен ведущими специалистами отрасли еще в ноябре 2017 года.

В частности, программой стратегии на долгосрочный период до 2030 года предусмотрено формирование системного развитие онкологической службы в России, ее цель — реализация комплекса мер госполитики в области борьбы с онкологическими заболеваниями, направленных на снижение общей смертности от онкологии, а также профилактика и снижение уровня инвалидизации, повышения доступности и качества медицинской помощи.

Путин также заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, эта задача является достижимой.