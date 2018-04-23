Премьер Армении Саргсян ушел в отставку

МИНСК, 23 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба премьера. По словам Саргсяна, он не пойдет на радикальные решения и оставит должность руководителя страны.

Протесты против избрания Саргсяна премьером начались во второй декаде апреля. Серж Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиционные силы обвиняют его в неэффективном управлении экономикой. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». При этом, парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.