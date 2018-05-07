Правительство РФ ушло в отставку после инаугурации президента

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации ушло в отставку после инаугурации президента РФ Владимира Путина, соответствующее распоряжение было подписано премьером Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Путин вступил в должность президента РФ на новый шестилетний срок >>

"Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России", - говорится в сообщении.

Согласно конституции правительство сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность в понедельник, 7 мая.