Медведев сообщил, что предлагает Силуанова на пост первого вице-премьера

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Действующий премьер РФ Дмитрий Медведев, который приехал в Госдуму для консультаций с парламентскими фракциями, на встрече с единороссами озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.

Приехав в Госдуму, Медведев встретился с фракцией "Единой России" в первую очередь и на этой встрече озвучил свои предложения, заявив, что они "могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена".

"Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. ... Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - сказал Медведев.

Он также сообщил, что предлагает назначить Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, а Ольгу Голодец - вице-премьером по вопросам культуры и спорта.

По словам Медведева, есть ряд коллег, которые известны единороссам и которые "могли бы сохраниться в составе правительства".

"Я имею в виду кандидатуру Дмитрия Николаевича Козака, который, тем не менее, может заняться несколько иными вопросами, нежели те, которые он курирует сейчас. В частности, он мог бы заняться вопросами промышленности, потому что нужно периодически менять сферу деятельности, вопросами энергетики. И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране", - сказал Медведев на консультации с думской фракцией ЕР.

Вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, "предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец", продолжил Медведев.