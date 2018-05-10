Песков: Медведев сначала представит предложение по структуре кабмина, а потом по кадрам

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала, наверное, речь пойдет о структуре по предложениям Дмитрий Анатольевича (Медведева) по структуре будущего кабинета (министров), потом уже последует какие-либо кадровые рекомендации главе государства (РФ Владимиру Путину) и опубликование соответствующих указов", - сказал Песков.

Правительство РФ ушло в отставку в день инаугурации президента 7 мая.

Предложенный Путиным на пост премьера и утвержденный депутатами Госдумы на эту должность Дмитрий Медведев в понедельник озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата).