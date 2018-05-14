Источник: Шойгу и Лавров сохранят посты в обновленном кабмине

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу может сохранить свой пост в обновленном кабмине, сообщил источник в парламенте. Шойгу может сохранить пост министра обороны", — сказал собеседник агентства. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров также сохранит пост главы МИД, сообщил тот же источник. "Лавров останется министром иностранных дел", — сказал собеседник агентства.

И.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров может сохранить свой пост в обновлённом кабмине РФ, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "Скорее всего, Мантуров сохранит свой пост", — сказал собеседник агентства.

И.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов вряд ли сохранят свои посты в обновленном кабмине, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Соколов, Абызов и Ткачев уйдут со своих постов, предварительно такая информация", — сказал собеседник агентства.



