Российские телеканалы запустят единую платформу для онлайн-трансляций

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Единая онлайн-платформа для проведения интернет-трансляций телеканалов планируется создать в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух федеральных каналов.

Платформа будет создана российскими телехолдингами: ВГТРК, "Национальная медиа группа",Первый канал и "СТС медиа" договорились об использовании единой технической базы для интернет-трансляций.

Планируется, что на этой онлайн-площадке будет собран контент большинства федеральных телеканалов.

Холдинги подписали совместный меморандум о выработке принципов взаимодействия на первом этапе запуска витрины.

Помимо этого известно, что до конца первого квартала следующего 2018 года все участники витрины будут переведены на единый плейер.