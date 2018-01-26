CBS и Viacom ведут переговоры о слиянии

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация CBS провела с медиахолдингом Viacom (США) переговоры о возможном слиянии, пишет агентство Reuters.

Источники агентства сообщили, что встреча главы Viacom Роберта Бэкиша и руководителя CBS Corp Лесли Мунвеса прошла еще в декабре прошлого года. Собеседники отметили, что встреча показала заинтересованность сторон в объединении.

Советы директоров обеих корпораций наметили еще несколько встреч и переговоров по вопросу слияния на ближайшее время.

Возможная сумма сделки не сообщается.

До 2005 года Viacom и CBS были одной медийной корпорацией, но после этого времени Viacom отделилась.