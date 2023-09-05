МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ежемесячная аудитория VK ID в России выросла за год на 14,6%, до 91 миллиона пользователей, этот сервис использует значительная часть пользователей рунета, рассказали в пресс-службе компании. VK объединил ключевые продукты и сервисы в две бизнес-группы

"В 2023 году месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 миллиона пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее. VK ID используют 90% пользователей рунета, такой показатель делает сервис одним из ведущих способов авторизации в России", — следует из сообщения пресс-службы.

Отмечается, что в первом полугодии 2023 года число авторизаций через VK ID выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,1 миллиарда. "В среднем через VK ID авторизуются более 500 миллионов раз в месяц, его используют для входа в 66 000 партнерских сервисов", — пояснили там.

После внедрения беспарольных способов авторизации VK ID ежедневный поток обращений пользователей по восстановлению доступа сократился на 40%.

"Такие сервисы есть и у других площадок, но на сегодня VK — самый крупный. Единственный из аналогов, кто озвучивал цифры — это МТС. Они сказали, что у них примерно 570 миллионов раз за год авторизовались через их систему, а у VK это значение за один месяц. Есть аналоги у "Тинькофф", у "Яндекса", но они свои данные не раскрывали, поэтому с ними сравнивать я не могу", — прокомментировал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.