МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

"Пользоваться этой технологией или нет — личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет. А вот запрещенная информация, активно выявляется и блокируется регулятором", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Правительство России наделило Роскомнадзор полномочиями вносить сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов, в Единый реестр запрещенной информации.