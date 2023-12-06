2023-12-06T15:44:45+03:00
2023-12-06T15:44:45+03:00
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2023
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Хинштейн заявил, что полной блокировки сервисов VPN не планируется
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О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр... ПРАЙМ, 06.12.2023
право, медиа, общество , бизнес, новости, россия, роскомнадзор
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Пользоваться этой технологией или нет — личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет. А вот запрещенная информация, активно выявляется и блокируется регулятором", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Правительство России наделило Роскомнадзор полномочиями вносить сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов, в Единый реестр запрещенной информации.