МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана попросил не перехваливать главу ВТБ Андрея Костина. Встреча прошла в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". Костин оценил вероятность возврата доллара к 100 руб до конца года

"Правда, господин Костин очень эффективный менеджер. Но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", — сказал он на встрече с наследным принцем Омана Зиязаном бен Хейсамом Аль Саидом.

Костин ответил, что "готов и принцем" стать.

Наследный принц Омана Зиязан Бен Хейсам Аль Саид отметил, что Оман ценит личное участие Костина и его роль в продвижении совместных проектов двух стран.

Президент России Владимир Путин попросил принца передать его отцу, султану Хайсаму бен Тареку Аль Саиду, приглашение посетить Россию в следующем году.