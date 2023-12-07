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И принцем готов. Путин попросил не перехваливать главу ВТБ Костина
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Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана попросил не перехваливать главу ВТБ Андрея Костина. Встреча прошла в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Правда,... ПРАЙМ, 07.12.2023
медиа, общество , бизнес, новости, россия, владимир путин, андрей костин, втб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана попросил не перехваливать главу ВТБ Андрея Костина. Встреча прошла в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Правда, господин Костин очень эффективный менеджер. Но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", — сказал он на встрече с наследным принцем Омана Зиязаном бен Хейсамом Аль Саидом.
Костин ответил, что "готов и принцем" стать.
Наследный принц Омана Зиязан Бен Хейсам Аль Саид отметил, что Оман ценит личное участие Костина и его роль в продвижении совместных проектов двух стран.
Президент России Владимир Путин попросил принца передать его отцу, султану Хайсаму бен Тареку Аль Саиду, приглашение посетить Россию в следующем году.