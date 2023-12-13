Bloomberg: доход соцсети X от рекламы снизился с четырех до $2,5 миллиардов
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Соцсеть X, называвшаяся ранее Twitter и получившая в 2022 году 4 миллиарда долларов дохода от рекламы, в текущем году, как ожидается, получит от нее примерно 2,5 миллиарда, что означает падение более чем на треть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"X заработала чуть более 600 миллионов долларов от рекламы в каждом из трех кварталов этого года, аналогичные показатели ожидаются за текущий период… Для сравнения, в 2022 году (компания получала) более миллиарда долларов за квартал", — говорится в сообщении агентства.
По информации источников, продажа рекламы приносит 70-75% общего дохода X.
Ранее издание Washington Post сообщало, что компания Х с момента ее приобретения американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском потеряла доходы и рекламодателей из-за действий нового владельца.
Год назад Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск неоднократно подвергался критике со стороны общественности за ряд решений. В частности, критику вызвали временная блокировка учетных записей ряда журналистов и восстановление ранее заблокированных аккаунтов, среди обладателей которых бывший президент США Дональд Трамп и скандально известный блогер Эндрю Тейт.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://1prime.ru/media/20231213/842545627.html