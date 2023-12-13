МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Соцсеть X, называвшаяся ранее Twitter и получившая в 2022 году 4 миллиарда долларов дохода от рекламы, в текущем году, как ожидается, получит от нее примерно 2,5 миллиарда, что означает падение более чем на треть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Маск пообещал доступ к ИИ Grok при подписке Premium+ в соцсети Х

"X заработала чуть более 600 миллионов долларов от рекламы в каждом из трех кварталов этого года, аналогичные показатели ожидаются за текущий период… Для сравнения, в 2022 году (компания получала) более миллиарда долларов за квартал", — говорится в сообщении агентства.

По информации источников, продажа рекламы приносит 70-75% общего дохода X.

Ранее издание Washington Post сообщало, что компания Х с момента ее приобретения американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском потеряла доходы и рекламодателей из-за действий нового владельца.

Год назад Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск неоднократно подвергался критике со стороны общественности за ряд решений. В частности, критику вызвали временная блокировка учетных записей ряда журналистов и восстановление ранее заблокированных аккаунтов, среди обладателей которых бывший президент США Дональд Трамп и скандально известный блогер Эндрю Тейт.

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.