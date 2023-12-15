МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сериал "Слово пацана" стал популярным не только в России, но и на Украине, образовав неожиданную связь между двумя странами, пишет издание Economist. Пиратский сериал "Слово пацана" лишил чувашского подростка накоплений

В последнее время у россиян и украинцев мало общего, однако российский сериал смог установить эту невероятную связь между двумя государствами. Высокие показатели сериала "Слово пацана" Жоры Крыжовникова и его непоколебимая драматичность сделали сериал хитом просмотров сразу после выхода в эфир первой серии. В России сериал стал лидером по поисковым запросам, и по данным издания, на Украине он не слишком отстает.

Украинские власти обеспокоены нарастающей популярностью сериала и призвали граждан не смотреть "сериал российского производства", однако это мало повлияло на просмотры, отмечает издание.

Российские сенаторы также призывали проверить данный сериал на оправдание насилия и убрать его со стриминговых платформ.