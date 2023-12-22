МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Умер актер Сергей Пепеляев, сообщается на странице Тольяттинского драматического театр "Колесо" имени Г.Б. Дроздова.

Уточняется, что он скоропостижно скончался 18 декабря.

Актер родился в Перми. В государственном институте культуры он окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры России Сергея Федотова, играл в театре "У Моста".

В начале этого сезона Пепеляев стал артистом театра "Колесо", внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля "Без солнца", говорится в сообщении.

В 2013 году Пепеляев сыграл свою единственную роль в кино — старшеклассника в фильме "Географ глобус пропил".