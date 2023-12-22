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2023
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Актер Пепеляев из фильма "Географ глобус пропил" умер в 32 года
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Умер актер Сергей Пепеляев, сообщается на странице Тольяттинского драматического театр "Колесо" имени Г.Б. Дроздова. Уточняется, что он скоропостижно скончался 18 декабря. Актер... ПРАЙМ, 22.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Умер актер Сергей Пепеляев, сообщается на странице Тольяттинского драматического театр "Колесо" имени Г.Б. Дроздова.
Уточняется, что он скоропостижно скончался 18 декабря.
Актер родился в Перми. В государственном институте культуры он окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры России Сергея Федотова, играл в театре "У Моста".
В начале этого сезона Пепеляев стал артистом театра "Колесо", внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля "Без солнца", говорится в сообщении.
В 2013 году Пепеляев сыграл свою единственную роль в кино — старшеклассника в фильме "Географ глобус пропил".