МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ведущий украинского "24 канала" Алексей Печий не вернулся после завершения саммита Европейского совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию. Об этом сообщает "Страна.ua".

Печий назвал свое решение "сложным" и объяснил его тем, что на Западе меняется отношение к Украине, и он хочет, оставаясь там, внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".

"Как украинский журналист, я продолжу информационную борьбу за Украину", — написал Печий в соцсетях.

Гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко заявил, что журналист принял это решение, "осознавая все последствия своего побега".

"Сказать, что я шокирован – ничего не сказать! Говорят "не суди да не судим будешь". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", – отметил Андрейко.

С 24 февраля 2022 года украинские власти ввели режим военного положения, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.