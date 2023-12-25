МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Знаком нынешнего времени в Соединенных Штатах можно назвать анонсированный выход художественного фильма "Гражданская война", отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Глубокий раскол. Пушков охарактеризовал состояние правящего класса США

Планируется, что новый фильм будет представлен публике в апреле следующего года.

"Это знак нынешнего времени в США. В голливудских лентах Америку уже уничтожали метеориты, гигантские цунами, Годзилла, ядерные удары, внезапные обледенения, марсиане, эпидемии и землетрясения", — подчеркнул Пушков.

При этом, по его словам, социальной катастрофы в виде новой гражданской войны в американском кино еще не было. "Скоро будет", — отметил он.