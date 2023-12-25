МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российские СМИ, освещающие деловую тематику, в этом году чаще всего писали о ключевой ставке, росте цен, российской нефти и рынке, а также часто упоминали "вице-премьера", рассказали РИА Новости аналитики банка для бизнеса "Точка". Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной

Аналитики составили рейтинг главных тем, которые присутствовали в медийной бизнес-повестке на протяжении всего года. Проводился текстовый анализ материалов СМИ, в том числе РИА Новости, из разделов "Бизнес", "Инвестиции", "Финансы", "Экономика". На основе изученного были выделены самые часто встречающиеся слова и словосочетания.

"Так, в топ-5 словосочетаний, которые чаще всего встречались в деловых СМИ в 2023 году, вошли: "ключевая ставка" (7,2% от общего объема часто повторяющихся фраз), "рост цен" (6,7%)", — выяснили аналитики.

Кроме того, в топе самых популярных тем оказались "российская нефть" (5,1%) и "российский рынок" (4,8%). Также часто упоминался "вице-премьер" (4,4%). А вот прошлом году деловые журналисты чаще всего писали о "росте цен" (8%), "Северном Потоке" (6,9%), "российском рынке" (6,86%), "российской нефти" (6,8%) и "российской компании" (5,4%).

В январе и апреле этого года главной темой стала российская нефть — это словосочетание в первый месяц года встречалось 784 раза (2,3% от общего объема тем), в четвертый — 1,6% или 561 раз соответственно. Особое внимание уделялось ценам и изменениям в политике производства и экспорта "черного золота". Главным словосочетанием февраля и мая стало "требование Роскомнадзора" (0,58% или 198 раз в феврале, 0,51% или 186 раз — в мае). В марте больше всего писали о Credit Suisse (3,4%, 1179 раз).

В июне в центре внимания был "экономический форум" (2,7%, 938 раз) на фоне проведения ПМЭФ. Июль стал месяцем цифрового рубля — его упомянули 825 раз (2,4%). Это произошло на фоне подписания президентом закона, вводящего в стране новую форму денег.

В августе, сентябре и октябре главной темой стала ключевая ставка из-за ее повышений Банком России. В эти месяцы ее упоминали от 1578 до 2689 раз (от 4,6 до 7,5%). "В ноябре главным словосочетанием, которое чаще остальных встречалось в СМИ (2,34% или 858 раз), стало "СПБ Биржа", — заключили аналитики.