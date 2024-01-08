МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Журналист Александр Рыбин, сотрудничавший с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", был найден мертвым в Ростовской области, сообщает Telegram-канал "Рабкор".

Тело обнаружили около трассы в районе города Шахты, причина смерти на данный момент устанавливается.

В последний раз Рыбин провел видеоэфир 30 декабря из Мариуполя в ДНР.