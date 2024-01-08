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В Ростовской области нашли мертвым журналиста Александра Рыбина
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Журналист Александр Рыбин, сотрудничавший с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", был найден мертвым в Ростовской области, сообщает Telegram-канал "Рабкор". Тело обнаружили около... ПРАЙМ, 08.01.2024
медиа, бизнес, новости, ростовская область, сми
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Журналист Александр Рыбин, сотрудничавший с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", был найден мертвым в Ростовской области, сообщает Telegram-канал "Рабкор".
Тело обнаружили около трассы в районе города Шахты, причина смерти на данный момент устанавливается.
В последний раз Рыбин провел видеоэфир 30 декабря из Мариуполя в ДНР.