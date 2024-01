ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. "Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм", награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии. Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть в новогодние каникулы

В этой категории также были представлены "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.

Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер". "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".

Британский комик Рики Джервэйс завоевал "Золотой глобус" в номинации комедийного жанра (стендап). За награду в этой категории также боролись Крис Рок, Ванда Сайкс, Тревор Ноа, Сара Сильверман и Эми Шумер.

Кроме того, "Золотой глобус" за "Лучшую роль мужскую роль второго плана в сериале" завоевал Мэттью Макфэдьен за роль в "Наследниках", в женской категории победу одержала Элизабет Дебики за воплощение принцессы Дианы в сериале "Корона".

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" завоевала французская лента "Анатомия падения". В этой категории также были представлены "Прошлые жизни" режиссера корейского происхождения Селин Сон, "Опавшие листья" (Финляндия, Германия), "Я — капитан" итальянского режиссера Маттео Гарроне, "Снежное братство" (Испания) и "Зона интересов" (совместное производство США, Великобритании и Польши, режиссер ​​Джонатан Глейзер).

На этой церемонии "Анатомия падения" уже была удостоена "Золотого глобуса" за лучший сценарий — награду получили Жюстин Трие, которая также является режиссером картины, и сценарист Артур Арари. Фильм также представлен в категории "Лучший драматический фильм".

Последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший анимационный фильм".

За звание лучшего анимационного фильма также боролись "Судзумэ, закрывающая двери" японского режиссера Макото Синкай, диснеевские "Элементарно" и "Заветное желание", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Братья Супер Марио в кино".

Лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса" стал Кристофер Нолан за фильм-байопик "Оппенгеймер". Для Нолана это шестая номинация на "Золотой глобус" и первая победа.

В категории "Лучший режиссер" в этом году также были представлены Мартин Скорсезе с картиной "Убийцы цветочной луны", Селин Сон за "Прошлые жизни", Гретта Гервиг с картиной "Барби", Брэдли Купер ("Маэстро") и греческий режиссер Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные").

Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные". Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "глобус" в карьере. Конкуренцию ей составляли ​​Марго Робби ("Барби"), Натали Портман ("Май, декабрь"), Дженнифер Лоуренс ("Без обид"), Фантазия Баррино ("Цвет пурпурный") и Альма Пёвсти ("Опавшие листья").

Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме "Оппенгеймер", получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль. За номинацию также боролись Эндрю Скотт ("Мы всем чужие"), Колман Доминго ("Растин"), Барри Кеоган ("Солтберн"), Брэдли Купер ("Маэстро") и Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны").

Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения". В новой номинации были также представлены "Оппенгеймер", блокбастеры "Стражи Галактики. Часть 3", "Джон Уик 4", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", мультфильмы "Человек-паук: Паутина вселенных", "Братья Супер Марио в кино" и кинематографическая визуализация концертного тура певицы Тейлор Свифт "Тейлор Свифт: The Eras Tour".

Американская певица Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби". Конкуренцию певице составили две другие композиции из "Барби", а также произведения из фильмов "Растин" и "Супер Марио".

Получая награду, Билли Айлиш поблагодарила создателей и всех участников картины, сообщив, что работа в нем спасла ее в сложный период жизни.

В марте прошлого года певица была удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Позже в декабре газета Financial Times включила ее в свой список 25 самых влиятельных женщин 2022 года. В ноябре прошлого года Айлиш вновь была номинирована на "Грэмми".

Киран Калкин, брат актера Маколея Калкина, завоевал "Золотой глобус" за лучшую роль в драматическом ТВ-сериале за картину "Наследники".

Маколей Калкин, звезда комедии "Один дома", при этом был только номинирован на "Золотой глобус", но награду так и не получил. Для Кирана Калкина это уже пятая номинация на "Золотой глобус", но первая победа. "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Сара Снук — она, как и Киран Калкин, сыграла в сериале "Наследники".

Также "Золотой глобус" за "лучшую мужскую роль в комедийном сериале" завоевал Джереми Аллен Уайт за сериал "Медведь", его напарница по сериалу Айо Эдебири, получила награду в аналогичной женской категории.

Кроме того, награды за лучшие роли в мини-сериале получили Али Вонг и Стивен Ян за работу в сериале "Грызня". Картина "Грызня" также взяла награду в категории мини-сериал.

Четвертый, финальный сезон сериала "Наследники" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал". Семейная сага о борьбе внутри клана медиамагната Логана Роя выходила на канале HBO с 2018 по 2023 год и регулярно получала различные награды.

Лучшим комедийным сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Медведь". Ранее оба ведущих актера в нем, Аллен Уайт и Айо Эдебири, завоевали "Золотой глобус" в актерских номинациях. Награды в категории мини-сериал удостоена "Грызня", а лучшими актерами в мини-сериале стали задействованные в нем Али Вонг и Стивен Ян.

Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные". За победу в этой номинации боролись также боролись Мэтт Дэймон ("Air: Большой прыжок"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Хоакин Феникс ("Все страхи Бо"), Тимоти Шаламе ("Вонка") и Николас Кейдж ("Герой наших снов").

Картина Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая комедия/мюзикл". В этой номинации также были представлены "Air: Большой прыжок" Бена Аффлека, "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пейна и "Май, декабрь" Тодда Хейнса.

Лили Гладстоун завоевала "Золотой глобус" за главную женскую роль в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". За звание лучшей драматической актрисы в этом году также боролись Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Грета Ли ("Прошлые жизни"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Кэйли Спэни ("Присцилла").

Гладстоун — американская актриса индейского происхождения, для нее это первая номинация на "Золотой глобус" и первая награда, она начала благодарственную речь на языке коренных народов. На "Золотой глобус" также номинировались ее партнеры по фильму "Убийцы цветочной луны" Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, но они не получили награды – так же, как и номинированный, но не получивший "Золотой глобус" в этот раз ее режиссер Мартин Скорсезе. Картина также номинировалась на награду в категории лучший драматический фильм, но уступила "Оппенгеймеру" Кристофера Нолана.

"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.