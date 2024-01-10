Путин: советские мультфильмы оказывают другое эстетическое воздействие на детей
АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Советские анимационные картины другого качества и оказывают иное эмоциональное и эстетическое воздействие, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают?", — сказал Путин.
Сравнивая с советскими мультфильмами, он отметил, что они иного качества, оказывают другое эмоциональное и эстетическое воздействие на подрастающее поколение.
Путин прилетел с визитом на Чукотку. В ходе встречи с жителями города Анадырь один из участников сказал президенту, что иностранные мультфильмы, выложенные в интернет, лучше, чем советские, по качеству изображения, поэтому они забирают все внимание детей. По его словам, если бы удалось качественно реставрировать советские фильмы и мультфильмы, то они "были бы лучше".
Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что его любимый мультфильм по финансовой грамотности — это "Буратино".
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