АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Советские анимационные картины другого качества и оказывают иное эмоциональное и эстетическое воздействие, заявил президент России Владимир Путин. Силуанов назвал свой любимый мультфильм по финграмотности

"Эти современные мультики западного производства, там все стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают?", — сказал Путин.

Сравнивая с советскими мультфильмами, он отметил, что они иного качества, оказывают другое эмоциональное и эстетическое воздействие на подрастающее поколение.

Путин прилетел с визитом на Чукотку. В ходе встречи с жителями города Анадырь один из участников сказал президенту, что иностранные мультфильмы, выложенные в интернет, лучше, чем советские, по качеству изображения, поэтому они забирают все внимание детей. По его словам, если бы удалось качественно реставрировать советские фильмы и мультфильмы, то они "были бы лучше".

Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что его любимый мультфильм по финансовой грамотности — это "Буратино".