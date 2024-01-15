МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский актер и каскадер Александр Захаренков умер на 39-м году жизни от инсульта, сообщил телеканалу РЕН-ТВ президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.

"Да, Захаренков умер, у него был инсульт", – сказал собеседник.

В организации уточнили, что актер долго не болел, правильный диагноз не был поставлен своевременно, в результате возник отек мозга.

Смерть наступила 12 января.

Захаренков снялся в более чем 20 фильмах, в том числе "СОБР", "Балканский рубеж", "Геймеры", "Боец. Рождение легенды", "Тайна печати дракона". Также на его счету российско-китайская картина "Тайна печати дракона", где снялись Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.