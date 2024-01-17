МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В эфире украинского телемарафона "Єдині новини" ("Единые новости») была показана карта, где Крымский полуостров обозначен как часть России. В Европарламенте рассказали, из-за чего Украину "уничтожили"

Это произошло в сюжете, где описывался якобы разразившийся в России "коммунальный коллапс", связанный с авариями на теплотрассах. Как заявила диктор, с этой проблемой столкнулись жители многих российских городов.

В этот момент на экране появилась карта России, причем очертания страны указывали на принадлежность ей Крыма — хотя в Киеве это изменение границ с момента воссоединения полуострова с РФ в 2014 году признавать отказываются и считают незаконным.

Телеканал "Мы — Украина" признал этот факт. "Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание", — приводят украинские СМИ официальное заявление канала.