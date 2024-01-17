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2024
https://1prime.ru/media/20240117/842816555.html
В эфире украинского телеканала показали карту России с Крымом
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В эфире украинского телемарафона "Єдині новини" ("Единые новости») была показана карта, где Крымский полуостров обозначен как часть России. Это произошло в сюжете, где описывался... ПРАЙМ, 17.01.2024
медиа, бизнес, новости, украина, сми, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В эфире украинского телемарафона "Єдині новини" ("Единые новости») была показана карта, где Крымский полуостров обозначен как часть России.
Это произошло в сюжете, где описывался якобы разразившийся в России "коммунальный коллапс", связанный с авариями на теплотрассах. Как заявила диктор, с этой проблемой столкнулись жители многих российских городов.
В этот момент на экране появилась карта России, причем очертания страны указывали на принадлежность ей Крыма — хотя в Киеве это изменение границ с момента воссоединения полуострова с РФ в 2014 году признавать отказываются и считают незаконным.
Телеканал "Мы — Украина" признал этот факт. "Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание", — приводят украинские СМИ официальное заявление канала.