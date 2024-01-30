МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Кинотеатральные сборы в РФ за последние 20 лет увеличились в пять раз, а посещаемость национальных фильмов выросла с 2002 по 2023 год с 2,5 до 91,3 миллиона человек, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Российское кино покоряет Латинскую Америку

"Посещаемость национальных фильмов с 2002 года по 2023 год увеличилась с 2,5 до 91,3 миллиона человек. Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% больше новогодних сборов периода 2015-2019 годов… За 20 лет кинотеатральные сборы увеличились в пять раз и составили в 2023 году более 40 миллиардов рублей", — заявила министр на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия".

Она также отметила, что в России много талантливых и перспективных авторов, которым необходима поддержка, и с 2019 по 2023 год Минкультуры поддержало более 1,5 тысяч проектов, а Фонд кино — еще 138.