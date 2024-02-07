МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Журналисту Такеру Карлсону могут грозить санкции Европейского союза из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает американское издание Newsweek, сославшись на депутатов Европарламента. Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

Третьего февраля Карлсон прибыл в Москву. Newsweek предполагало, что он побеседует с российским лидером. Эту информацию Карлсон подтвердил позднее в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсети X. Седьмого февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось.

Как пишет издание, беседа Карлсона с Путиным сделает журналиста целью консервативных европейских законодателей.

Экс-глава бельгийского правительства и член ЕП Ги Верхофстадт отметил Newsweek, что Карлсон — "рупор" российского президента и Дональда Трампа, обещав ему конфликт с Fox News и призвав запретить поездки в Евросоюз. Депутаты Луис Гарикано и Урмас Паэт указали на "пропагандистский" характер работы журналиста. "За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС", — добавил Паэт.