2024-02-07T16:08:00+03:00
2024-02-07T16:13:45+03:00
2024-02-07T16:08:00+03:00
2024
https://1prime.ru/media/20240207/843008616.html
Евросоюз может ввести санкции против Такера Карлсона, пишет СМИ
Медиа
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Журналисту Такеру Карлсону могут грозить санкции Европейского союза из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает американское издание Newsweek, сославшись на... ПРАЙМ, 07.02.2024
медиа, бизнес, новости, ес, санкции, такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/images/84300/53/843005369.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84300/53/843005369.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84300/53/843005368.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84300/53/843005368.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84300/53/843005356.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84300/53/843005356.jpg
https://1prime.ru/energy/20240207/843007995.html
https://1prime.ru/exclusive/20240207/843006392.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Журналисту Такеру Карлсону могут грозить санкции Европейского союза из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает американское издание Newsweek, сославшись на депутатов Европарламента.
Третьего февраля Карлсон прибыл в Москву. Newsweek предполагало, что он побеседует с российским лидером. Эту информацию Карлсон подтвердил позднее в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсети X. Седьмого февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось.
Как пишет издание, беседа Карлсона с Путиным сделает журналиста целью консервативных европейских законодателей.
Экс-глава бельгийского правительства и член ЕП Ги Верхофстадт отметил Newsweek, что Карлсон — "рупор" российского президента и Дональда Трампа, обещав ему конфликт с Fox News и призвав запретить поездки в Евросоюз. Депутаты Луис Гарикано и Урмас Паэт указали на "пропагандистский" характер работы журналиста. "За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС", — добавил Паэт.