МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Возможный арест журналиста Такера Карлсона может дорого обойтись американским властям, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Илон Маск резко ответил на призывы к аресту Такера Карлсона

По его словам, в США, по всей вероятности есть силы, которые мечтали бы уготовить Карлсону судьбу Джулиана Ассанжа, однако по политическим мотивам это будет крайне трудно сделать.

Пушков отметил, что обвинение в шпионаже потребует хоть каких-то доказательств, которых нет в природе, а само по себе интервью президента России Владимира Путина Карлсону объявить ни шпионажем, ни подрывом безопасности США невозможно. При этом скандал будет грандиозный — и не в пользу президента Джо Байдена и демократов.

"Словом, цена ареста Такера Карлсона в условиях политического кризиса в США — а он налицо — может оказаться куда выше, чем охранительная выгода от него для американского "глубинного государства", — заключил сенатор.

Ранее консервативный блогер Ян Чонг предупредил Карлсона об опасности, которая, как он считает, исходит от американского истеблишмента. "Если Такер Карлсон не будет осторожен, он может стать следующим Джулианом Ассанжем", — предупредил Чонг.

По сообщению блогера, многие американские политики и журналисты уже выступили с призывом арестовать Карлсона из-за его позиции.

Сам Карлсон сообщил, что администрация США уже дважды пытался сорвать его встречу с Путиным, Белый дом это официально опроверг.