МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Итальянский эксперт рассказал, что поразит в интервью Путина Карлсону

"Слова Путина звучат логично и разумно! Даже факт того, что Россия хотела вступить в НАТО, но ей было отказано, говорит о многом. Мир сегодня с Россией и за нейтральную Украину! Нет больше оружия Украине", — написал один из комментаторов.

"Становится все сложнее убедить население отдать налоговые деньги Украине на новое вооружение", — отметил другой.

"Война — это бездонная бочка, и, помимо всех страданий солдат и разрушения территорий, она наносит огромный экономический ущерб Западу. С каждым новым кредитом война бессмысленно затягивается. Я спрашиваю, для чего?" — задается вопросом один из комментаторов.

"Мирные переговоры необходимы", — заключили читатели.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Карлсону отметил, что западные страны начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при всех санкциях, а Россия по ним рекордсмен, страна стала первой экономикой Европы.

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между народами восстановятся.