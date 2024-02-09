БРЮССЕЛЬ, 9 фев — ПРАЙМ. В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина

"Мы не увидели ничего нового в интервью Путина", — заявила европейский представитель.

Она также выразила сожаление, что была предоставлена платформа для этого интервью, в котором содержались "старые и ложные утверждения", а также враждебные высказывания по отношению к Западу.

Журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу в 02:00 по московскому времени опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube — 4,5 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что за после первой реакцией на интервью Путина на Западе "со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью". При этом, по его словам, для Путина главное — это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью.

Ранее Карлсон заявил, что беседа с Путиным была необходима, так как на Западе не знают, что происходит в России и на Украине, а интервью, которые американские СМИ берут у Зеленского, являются госпропагандой "в самой отвратительной форме".