МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российские компании, которые имеют задолженности, из-за ужесточения процедуры банкротства и ответственности за долги, стараются погасить свои долги либо заключить мировое соглашение до начала процедуры банкротства, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Федеральной налогвоой службы России (ФНС).

Отмечается, что во избежание процедуры банкротства представители российского бизнеса уже самостоятельно погасили долгов более чем на 20 млрд рублей за первые шесть месяцев года.

Собеседник издания сообщил, что заключение мировых соглашений до начала процедуры банкротства находятся на первом месте в предпочтениях должников. "3 млрд рублей должники заплатили за январь — июль этого года, заключив мировые соглашения с ФНС; это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2017 года. За весь 2017 год бюджет получил 4,2 млрд рублей от таких соглашений", — рассказал собеседник.