МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российское правительство рассматривает возможность повышения ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.

Собеседники заявили, что правительство хочет поднять НДФЛ с действующих 13% для всех граждан до 15% для тех, чей доход в год превышает отметку в три миллиона рублей.

По словам одного из источников, эта мера принесет в бюджет страны дополнительные 60 млрд рублей. Эти деньги можно будет направить на борьбу с бедностью.

Поясняется, что такое повышение налоговой ставки затронет один процент граждан Российской Федерации.

При этом источник отметил сложность администрирования такого налога: ФНС в состоянии взять под контроль финансовые потоки, но затраты на это будут сопоставимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения ставки НДФЛ для богатых.

Другой собеседник, близкий к кабмину, отмечает, что сейчас вероятность принятия такой налоговой меры значительно выше, чем была раньше. Он пояснил, что "нынешняя ситуация — беспрецедентная".

В пресс-службе кабмина сообщили, что пока такие инициативы по налогам на проработку в профильный департамент не поступали.

ОДОБРЕНИЕ

В то же время в парламенте эти меры уже получили одобрение. В частности, замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" наличие плоской шкалы налогообложения в России, учитывая большую разницу в зарплатах граждан.

"Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога", — считает он.