МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает усилить уголовную ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов, сообщила зампредседателя СК Елена Леоненко. Штрафы, налоги, выплаты. Какие финансовые сюрпризы ждут нас с 1 января

"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года", — сказала Леоненко в интервью газете "Известия".

Она отметила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП может избежать наказания уже через 24 месяца. Поэтому в ведомстве предлагают уравнять ответственность за уход от налогов.

Кроме того, в ведомстве считают, что Федеральной налоговой службе (ФНС) нужно предоставлять материалы о должниках сразу же, когда налоговые органы вскрыли преступную схему и определили сумму ущерба. Сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако, как полагают в СК, "именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество".

Леоненко также рассказала, что с 2011 по сентябрь 2020 года следственные органы вернули в бюджет 208 миллиардов рублей и наложили арест на имущество стоимостью 67 миллиардов. Всего за этот период предположительно установленный ущерб от налоговых преступлений составил более 450 миллиардов рублей. "Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба", — добавила Леоненко.