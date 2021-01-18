МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает усилить уголовную ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов, сообщила зампредседателя СК Елена Леоненко.
"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года", — сказала Леоненко в интервью газете "Известия".
Она отметила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП может избежать наказания уже через 24 месяца. Поэтому в ведомстве предлагают уравнять ответственность за уход от налогов.
Кроме того, в ведомстве считают, что Федеральной налоговой службе (ФНС) нужно предоставлять материалы о должниках сразу же, когда налоговые органы вскрыли преступную схему и определили сумму ущерба. Сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако, как полагают в СК, "именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество".
Леоненко также рассказала, что с 2011 по сентябрь 2020 года следственные органы вернули в бюджет 208 миллиардов рублей и наложили арест на имущество стоимостью 67 миллиардов. Всего за этот период предположительно установленный ущерб от налоговых преступлений составил более 450 миллиардов рублей. "Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба", — добавила Леоненко.
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