МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала и уже тестирует платформу для анализа всех действующих в стране налоговых льгот и готова в текущем году запустить ее в эксплуатацию, рассказал глава службы Даниил Егоров, выступая на заседании Совета Федерации. ФНС планирует ускорить регистрацию ИП до нескольких минут

"Что касается блока льгот: мы пока в эксплуатационном режиме запустили платформу по анализу всех льгот. Если у нас коллеги из министерства финансов примут эту систему, следовательно, мы ее введем в промышленную эксплуатацию в этом году, создадим систему наблюдения за всеми льготами, которые реализуются в рамках Налогового кодекса", — заявил Егоров.

Кроме того, он напомнил, что в декабре прошлого года ФНС запустила реестр малого и среднего бизнеса — получателей государственной поддержки. "Поэтому теперь региональные власти смогут понимать кому и в каком объеме, какой конкретно организации какие меры оказаны, где нужна дополнительная помощь, а где — эту помощь можно сократить", — сказал глава службы.

Платформы ФНС позволят настроить систему адресной поддержки не только бизнеса, но и нуждающихся в ней граждан. "Мы создадим такой "золотой профиль", который позволит оказывать унифицированные услуги всем ФОИВам страны за счет того, что будет актуальная информация в одной точке", — сказал Егоров. Таким образом, организации не будут требовать от граждан доказывать их права на ту или иную помощь.

"В итоге каждый гражданин будет иметь доступ к информации о том, какие данные о нем имеет государство, с возможностью корректировки", — подчеркнул он.